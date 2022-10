Foto: PMMG - Drogas e dinheiro foram encontrados com o autor

Um homem de 29 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Matosinhos, em São João Del Rei, na noite de quarta-feira (19). De acordo com a PM, o suspeito estava conversando com algumas pessoas, quando viu a aproximação dos militares. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito teria se dirigido até um veículo, quando foi abordado pelos policiais. Com o homem, foram encontrados duas pedras de crack e R$76,00 reais em dinheiro. O homem foi preso e levado para a delegacia.