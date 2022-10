Foto: Pixabay - Homem foi encontrado baleado em Cotegipe

Um homem foi encontrado morto no Distrito de Cotegipe, em Simão Pereira, na manhã desta quinta-feira (20). De acordo com a PM, no corpo havia aproximadamente 12 perfurações provocadas por arma de fogo. A vítima não possuía identificação e não há informações sobre como foi a dinâmica do crime. Não há também informações sobre possíveis suspeitos. A pericia foi acionada para os trabalhos de praxe. O corpo foi removido e encaminhado para o IML. O caso será investigado pela Policia Civil.

Tags:

#oflu | Cafubá | Carro | Delegacia de homicídios | Desaparecido | Encontrada | Geral | Homem baleado | Homicídio | Jornal O Fluminense | Niterói | O Fluminense | Polícia | Tenente Jardim | Tiros