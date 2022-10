Corpo de Bombeiros de Barbacena - Carro pega fogo próximo à Barroso

O Corpo de Bombeiros de Barbacena foi acionado, na noite desta quinta-feira, 20, para o combate a um incêndio em veículo na BR 265, km 226, próximo à cidade de Barroso.

Segundo relatos da proprietária, durante a condução do seu veículo, a luz da bateria acendeu no painel e começou a sair uma fumaça do motor, momento em que ela percebeu tratar-se de um princípio de incêndio.

Rapidamente, as chamas evoluíram e consumiram o veículo automotor por completo. O incêndio destruiu objetos pessoais, documentos e materiais odontológicos. Uma guarnição da Polícia Militar que estava no local tentou debelar o fogo com o uso do extintor, mas não obteve êxito.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o veículo completamente tomado pelas chamas. A equipe dos bombeiros montou o estabelecimento com duas linhas de ataque e realizou ataque direto, extinguindo o incêndio por completo.



