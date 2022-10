PMB - Divulgação

No dia 5 de novembro será realizado o 5ª Passeio da Pedra da Serpente, evento automotivo Off Road. Para esta edição foi limitado a participação de 60 veículos. Além disso, o evento conta com algumas novidades, como o apoio da Prefeitura de Matias Barbosa que reconheceu a iniciativa como parte da programação de eventos da cidade. A Praça Peter Birkeland, no Centro, será o ponto de saída e chegada dos veículos.

Embora o encontro tenha como objetivo o passeio, por causa das condições de parte dos trechos utilizados, apenas veículos 4x4 podem participar. As inscrições devem ser realizadas com a equipe organizadora do passeio pelo WhatsApp (32) 9 8437-4951.

Conforme tradicionalmente acontece, os participantes do passeio são convidados a fazer parte de uma campanha solidária. Neste ano serão coletados e doados kits de higiene pessoal para serem doados a idosos que vivem no Centro Comunitário de Matias Barbosa.

A iniciativa pretende proporcionar lazer a população, com a exposição dos veículos, além de atrativos como show, gastronomia, abertura dos estabelecimentos que funcionam no local e convite a outros empreendimentos como food trucks. A saída será realizadas às 10h, com retorno previsto às 14h Praça.