Arquivo - Polícia Militar registrou boletim de tentativa de homicídio no hospital

Um rapas de 28 anos foi alvejado neste sábado (22) na Rua Siervi Vila Minalda, em Cataguases, na Zona da Mata mineira.

Ele foi levado lúcido ao Pronto Socorro do Hospital de Cataguases por um motociclista que passava pelo local, sem ferimentos graves. Após dar entrada no local, a Polícia Militar foi acionada e assumiu o caso.

De acordo com a vítima, ela teria sido atingida por disparos de arma de fogo enquanto conversava com um amigo na esquina da Praça do bairro Primavera, após serem surpreendidos pelo suposto atirador de 20 anos com quem a vítima se desentendeu ano passado.

Aonda segundo relatos da vítima aos policiais, o suspeito estava a pé e quando viu seu desafeto, sem dizer nada, sacou o revólver e disparou três vezes em sua direção, fugindo em seguida.

O hospital não informou o estado de saúde da vítima.

A PM fez buscas pelo suspeito, mas até o fechamento desta matéria ele não tinha sido localizado.

Informações do site www.ovigilanteonline.com.br