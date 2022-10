Divulgação - Candidato a vice-presidente de Bolsonaro, Braga Neto

O candidato de Bolsonaro (PL) a vice-presidente da República, Braga Netto estará em Muriaé nesta terça-feira (25) à princípio, no início da tarde. A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa e pelo próprio candidato em um vídeo publicado nos aplicativos de mensagens.

A previsão é que ele chegue à Muriaé por volta de meio dia no Aeroporto Municipal, em seguida, haverá um almoço com lideranças políticas e depois conversará com a imprensa e apoiadores. O local ainda não foi divulgado. Vários prefeitos e deputados da região já confirmaram presença através das redes sociais. Durante a manhã, antes de vir para Muriaé, Braga Netto terá agenda em Manhuaçu.

Na semana passada, a primeira dama, Michelle Bolsonaro acompanhada da senadora eleita, Damares, estiveram em Ubá onde participaram de um evento para mulheres.

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva também passou pela Zona da Mata na semana passada. Ele foi até Juiz de Fora se reuniu com a imprensa e apoiadores. Na mesma semana, cumpriu agenda em Teofilo Otoni, no Vale do Mucuri onde realizou uma carreata pelas principais ruas da cidade.

O segundo turno das eleições está marcado para acontecer no próximo domingo, dia 30.

Sobre Braga Neto

Walter Braga Netto é um político e militar da reserva brasileiro. Filiado ao PL, é o candidato a vice-presidente da República na chapa liderada por Jair Bolsonaro (PL) para as eleições de outubro de 2022. Durante o atual governo, ele passou pelos cargos de assessor especial da Presidência, ministro da Defesa, ministro chefe da Casa Civil e chefe do Estado Maior do Exército.

Braga Netto deixou seu último posto no Planalto em 1o de julho de 2022 e teve sua candidatura a vice oficializada em 24 de julho. Ele atua como um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro, ao lado de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, Ciro Nogueira (PP), ministro da Casa Civil, e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador e um dos filhos de Jair.

