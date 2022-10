Foto: Pixabay - Empresa contratada para realizar filmagens de formatura terá que pagar indenização para aluna

Uma empresa de imagens foi condenada a pagar indenização a uma profissional de administração em R$ 3 mil reais, por danos morais, após perder parte das filmagens da formatura dela. A condenação foi emitida pela 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) de Conselheiro Lafaiete.

De acordo com o TJMG, o combinado foi que, ao fim dos eventos, fossem entregues, ao custo de R$ 2,3 mil, um álbum fotográfico e um DVD. Mas, segundo a consumidora, embora as mídias contivessem imagens do baile, ficou faltando o registro em vídeo e fotografias do culto e da colação de grau.

De acordo com a formanda, a perda das filmagens causou sofrimento. De acordo com a empresa responsável, foi proposto a substituição do material defeituoso, porém a proposta foi recusada pela cliente. Ainda de acordo com a empresa, os demais formandos não se opuseram às soluções administrativas apresentadas, o que demonstrava que a companhia não praticou ato ilícito.

Foi julgado pela 3ª Vara Cível de Conselheiro Lafaiete como improcedente o pedido e que apesar dos problemas causados pela empresa, a mesma cumpriu sua parte do contrato. A mulher recorreu da decisão do Tribunal e o relator modificou a sentença. De acordo com o magistrado, houve falha na prestação dos serviços, configurada na não entrega das filmagens relativas à formatura (culto e colação de grau), frustra sentimentos, planos e expectativas, pois se trata de evento único e marcante na vida da formanda.



