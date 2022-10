Divulgação PMMG - Junto com o suspeito foram encontradas drogas e objetos que seriam utilizados na venda dos entorpecentes

Um homem de 31 anos foi preso no Bairro Vila Esperança, no município de Santos Dumont, na sexta-feira (21). Segundo a Agência Regional de Comunicação Organizacional da 13ª Região de Polícia Militar, perceber que a equipe iniciaria abordagem de cumprimento de mandado de busca e apreensão, o autor tentou fugir, pulando o muro para o lote dos fundos. Percebendo que estava cercado, ele atirou uma mochila no telhado da casa vizinha. Momento em que os militares adentraram o terreno arrombando um cadeado e o suspeito soltou dois cães pit bull e ordenou que eles atacassem a equipe.



Diante da ofensiva, os policiais usaram instrumento de menor potencial ofensivo, mas como não conseguiram deter os animais, e com a intenção de repelir a agressão e preservar a vida da equipe PM, foi efetuado um disparo com o armamento .40 contra um dos cães que fugiu para a rua, não sendo possível verificar se o tiro o atingiu.

Ainda de acordo com a Agência, mesmo cercado, o autor pulou para os fundos da residência e começou a brigar com os militares sendo necessário o uso do armamento de impulso elétrico para imobilizá-lo. Após algemar o autor, a PM encontrou com ele a quantia de R$ 1.563,50 e dois celulares.

Na mochila arremessada pelo autor havia 16 barras/porções de substância prensada semelhante à maconha, 15 pedras grandes e um invólucro contendo diversos pedaços de substância amarelada semelhante à crack, material para embalar as drogas e uma balança de precisão. Em seguida foram procedidas buscas no interior da residência, sendo encontrados ainda três videogames, uma televisão, uma caixa de som, um microcomputador e um massageador, possivelmente receptados de usuários de droga. Por fim, ainda foi confiscado um rádio comunicador e uma base para carregar o aparelho.

Após ser preso e levado ao cofre da viatura, o autor ainda tentou chutar os militares e danificou o cofre com chutes e cabeçadas.