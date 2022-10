Foto: Polícia Militar - Material encontrado na casa do suspeito em Barbacena

Um homem de 29 anos, foi preso por tráfico de drogas na noite do último sábado em Barbacena. De acordo com a PM, durante uma operação policial, os militares avistaram um carro com tres ocupantes que estavam em atitude suspeita. Ao parar o veículo e revistar os ocupantes, nada de ilicito foi encontrado. Porém, durante as buscas no interior do carro, foi encontrada uma sacola contendo uma substancia de cor branca. O motorista alegou que se tratava de ácido bórico. Durante a conversa com os policiais, o suspeito afirmou que o material era para o refino de cocaína. A PM foi até a casa do suspeito onde foram encontradas uma grande quantidade de pinos de cocaína e a quantia de R$ 1.998,00. O homem foi preso em flagrante.



