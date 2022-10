Foto: Pixabay - Menor foi abordado durante patrulhamento da PM

Quatro pessoas foram presas na madrugada do último sábado (22) em Barbacena por tráfico de drogas. De acordo com a ocorrência, durante uma batida policial na BR 040, a PM visualizou um carro estacionado próximo a uma boate com quatro ocupantes. Dentro do veículo, foram encontrados porções de cocaína que estavam escondidas no carpete da manopla do freio de mão e uma pedra de crack que estava debaixo do banco do carona. Além disso, um pote de fermento e um comprimido de dipirona também foram encontrados. Em conversa com os ocupantes do carro, o motorista, de 20 anos, informou que as substâncias encontradas pertenciam a todos eles. Um deles teria comprado a droga em Santos Dumont no dia anterior. Os outros dois ocupantes do carro foram questionados pela PM, porém, preferiram não se manifestar. O condutor do veículo afirmou que todos iriam iriam usar a cocaína e que iriam misturar a pedra de crack com o fermento e ao comprimido de dipirona. O outro autor de 20 anos confirmou que após o uso, iriam vender o que sobrasse. Os quatro envolvidos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e o veículo foi removido ao depósito credenciado.