CBMG - Reprodução

O Corpo de Bombeiros de Barbacena foi acionado, na tarde desta segunda-feira (24) para capturar um lagarto no quintal de uma residência, no bairro Ipanema. A solicitante ficou com medo do animal atacar os seus animais de estimação.

Com uso de EPI e material adequado, o réptil foi capturado pela equipe do salvamento e posteriormente colocado em uma caixa para transporte e solto no seu habitat natural.