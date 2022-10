Governo de Minas - Carros que serão leiloados

Uma chácara e 17 veículos, entre carros, motos e um caminhão, apreendidos em operações de combate ao tráfico de drogas e crimes relacionados estarão disponíveis para arremate em dois leilões realizados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), nos dias 28 de outubro e 8 de novembro, pela internet.

O leilão dos 17 veículos está previsto para 28, às 14h, e será o sétimo deste ano. Os lances já estão abertos e podem ser realizados por meio deste site. No endereço também é possível obter informações sobre os itens e avaliar as imagens. Para quem desejar conhecer os bens pessoalmente será necessário agendamento prévio, por meio do telefone indicado no edital que está disponível neste link.

Já o leilão da chácara, localizada em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, será no dia 8 de novembro, às 13h, também pela internet. Os lances já estão disponíveis aqui. O edital com mais informações e orientação para agendamento de visita está disponível aqui.

Os leilões

A ação, que busca garantir a eficiência na gestão de bens perdidos em favor da União e trazer receita aos cofres públicos, faz parte do projeto federal “Esforço Concentrado para a Redução dos Bens Aguardando Destinação”, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, via Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), em parceria com o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Sejusp.

Os itens considerados recuperáveis podem voltar à circulação e têm direito à documentação. Os arrematantes são isentos de multas, encargos e tributos anteriores à aquisição. Já os bens alienados como sucatas irrecuperáveis só podem ser adquiridos por empresas de desmonte ou reciclagem, devidamente credenciadas em órgãos de trânsito.

