Rádio Muriaé - Candidato à vice-presidência, General Braga Netto, cumpre agenda na tarde desta terça-feira (25) em Muriaé

O candidato a vice-presidente da República, General Walter Souza Braga Netto (PL), chegou a Muriaé pouco depois das 13h30 desta terça-feira (25). Ele foi recebido por apoiadores da campanha no aeroporto do município e em seguida foi até um hangar, onde almoçou com autoridades políticas da região.

Após desembarcar, Braga Netto falou rapidamente com jornalistas, e reiterou o compromisso firmado pelo candidato à presidência, Jair Messias Bolsonaro (PL), a respeito da criação de uma secretaria para atender às demandas dos prefeitos. "Os Prefeitos receberam muitos recursos. Estou aqui para confirmar o que falamos na reunião com os 680, da criação da secretaria, porque é o prefeito quem sabe o que acontece na ponta da linha."

A agenda contou com carreata pela cidade em direção ao Sindicato Rural, onde o candidato terá uma agenda. A Rádio Muriaé realizará uma entrevista exclusiva com Braga Netto nos estúdios da Rádios Muriaé, 99.5 FM

De Muriaé a comitiva seguirá ainda hoje para Viçosa, Ponte Nova e Ipatinga. Sobre a acolhida do público, Braga Netto comemorou. "É emocionante, não sou uma pessoa tão conhecida quanto o próprio presidente, mas em Manhuaçu, fomos acompanhados por mil e poucos carros. O general foi recebido por lideranças da região e pelo prefeito de Muriaé, Marcos Guarino (PSB) e pelo deputado federal Misael Varella (PSD).



Tags:

Bolsonaro | Braga netto | covid | covid-19 | General Walter Souza Braga Netto | Jair Bolsonaro | Ministro-chefe da Casa Civil | Onyx Lorenzoni | Política