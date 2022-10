CBMMG - Divulgação

Balanço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG), divulgado nesta terça-feira (25), informou que 22 municípios declararam situação de emergência devido às fortes chuvas, que atingem algumas regiões do estado há quase um mês. As cidades mais afetadas até o momento pelas tempestades de granizo e ventanias que provocaram inundações e danos a edificações estão na Zona da Mata e no Sul de Minas. Grande parte desses municípios já conseguiu restabelecer a normalidade dos serviços de abastecimento de água, energia elétrica e limpeza das vias urbanas.

Os municípios em situação de emergência que solicitaram o reconhecimento estadual são: Alfenas, Alpercata, Alto Rio Doce, Antônio Carlos, Aracitaba, Barbacena, Cana Verde, Capetinga, Guiricema, Lassance, Muriaé, Paula Cândido, Poço Fundo, Presidente Bernardes, Santa Rita de Caldas, São Gonçalo do Sapucaí, São João del-Rei, São Sebastião da Vargem Alegre, Senador Firmino, Três Corações, Urucânia e Visconde do Rio Branco.

Até esta terça-feira (25), o número total acumulado de afetados está em 405 desabrigados (pessoas que necessitam de abrigo público como habitação temporária, após danos ou ameaça de danos em suas casas), enquanto o de desalojados (pessoas deslocadas para as casas de parentes ou amigos, como resultado de efeitos diretos dos desastres) é de 1.733. Não há registro de óbitos.

ZONA DA MATA



As cidades da Zona da Mata Mineira que entraram na lista para reconhecimento estadual são:

- Alto Rio Doce

- Aracitaba

- Antônio Carlos

- Barbacena

- Guiricema

- Muriaé

- Paula Cândido

- Presidente Bernardes

- Senador Firmino

- São João Del Rei

- Visconde do Rio Branco

SITUAÇÃO EM VISCONDE DO RIO BRANCO

A chuva de granizo que caiu nesta terça-feira (25) em Visconde do Rio Branco castigou a zona rural da cidade. Segundo informações da Defesa Civil várias pessoas tiveram a residência danificada, pois a maioria das casas são de telha, antigo amianto. Muitas pessoas tiveram perdas materias, perda na lavoura e pecuária, mas sem feridos.

O levantamento da Defesa Civil aponta que cerca de 300 imóveis na região foram atingidos e uma média de 600 pessoas prejudicadas.