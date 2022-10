Arquivo - Ronda policial

Dois homens e um adolescente foram presos em duas operações contra o tráfico de drogas nesta terça-feira em Ubá.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar duas prisões, um homem de 25 e o adolescente de 17, ocorreram no bairro Schiavon. A guarnição ao chegar no local encontrou os suspeitos em um terreno agachados. Ao serem abordados foi localizada uma lata contendo material entorpecente (pinos de substância semelhante à cocaína, pedras de substância análoga ao crack e buchas de substância semelhante a maconha). Enterrado dentro de um pote azul, havia um revólver calibre .32 e várias munições de diversos calibres.

Foi apreendido quatorze tabletes de substância análoga a maconha, cento e quarenta e três buchas de substância semelhante a maconha, trinta e três pinos de substância análoga a cocaína, oitenta e oito pedras de substância semelhante ao crack, uma munição calibre 9 milímetros, uma munição calibre 320 percutida, mas não deflagrada, quatro munições calibre .38, oito munições calibre .32, sendo seis intactas e duas percutidas, mas não deflagradas e um revólver calibre .32.

Ainda, de acordo com a PM a terceira prisão, um homem de 24 anos, aconteceu na entrada do Beco Ana Maria Conceição, local conhecido por intenso tráfico de drogas. Ao notar a presença policial um suspeito saiu correndo. Em ato contínuo os policiais militares entraram em um imóvel inabitado e se depararam com dois outros indivíduos que ao notarem a presença policial demonstraram nervosismo e surpresa.



Os policiais iniciaram varredura no imóvel inabitado e localizaram, cinco tabletes de substância semelhante à maconha, oitenta e uma pedras de substâncias análogas a crack, dez Eppendorfs de substância análogas a cocaína. Um celular apreendido com o suspeito



Todos os suspeitos foram presos e conduzidos à Delegacia, juntamente com os materiais apreendidos.

