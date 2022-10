Internet - Reprodução

Nesta quarta-feira (26), o Departamento de Saúde de Matias Barbosa divulgou o resultado do 4º Levantamento do Índice Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2022, realizado entre os dias 18 a 24 de outubro. O resultado de 2,9% representa um aumento de 0,8% de acordo com 3º LIRAa, com 2,1% divulgado em julho.

Foram vistoriados 206 imóveis, e encontrados 6 focos positivos, sendo 4 no Centro, 1 no Bairro Nossa Senhora da Penha e 1 no Pitangueiras. Entre os locais onde os focos foram encontrados, 3 em recipientes como vasos de planta, prato e balde, 2 em ralos e 1 em pneu.

O sorteio dos quarteirões vistoriados foi realizado por meio do sistema LIRAa-LIA Municípios. Este é o 1º lavamento após a atualização do Registro Geográfico (RG) do município feito em parceria com a Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora. O RG conta com 14 Bairros, 170 quarteirões, 7.944 imóveis.

Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, Eva Cristina de Souza Leopoldo, o período de chuvas não é o principal fator para o aumento no índice, mas a falta de colaboração dos moradores, com focos encontrados em locais onde são orientados a vistoriarem periodicamente, como os vasinhos de plantas entre outros utensílios dentre das casas e quintais.

Ações simples podem acabar com os focos do mosquito Aedes.

1 – Mantenha bem tampados: caixas, tonéis e barris de água.

2 – Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada.

3 – Não jogue lixo em terrenos baldios.

4 – Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha-as sempre com a boca para baixo.

5 – Não deixe a água da chuva acumular sobre a laje e calhas entupidas.

6 – Encha os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda.

