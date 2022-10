CBMMG - Jovem morre em acidente na BR 265

Uma jovem, de 22 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (26) em um acidente na BR 265 entre os municípios de Barbacena e Barroso.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Barbacena o acidente envolveu um veículo Renault Clio, carro da vítima, que trafegava sentido Barroso e um Chevrolet Ômega, que trafegava sentido Barbacena. Com a colisão a jovem morreu na hora e acabou ficando presa às ferragens do veículo. O motorista do Ômega, um homem de 32 anos, sofreu ferimentos leves, e foi conduzido por uma equipe do SAMU ao Hospital Regional de Barbacena.

Ao término dos trabalhos de perícia, os militares do Corpo de Bombeiros realizaram o desencarceramento do corpo da jovem.

O fluxo de veículos foi controlado pela Polícia Militar Rodoviária, e houve intenso congestionamento devido ao acidente.

Após a remoção dos veículos da pista, o Corpo de Bombeiros utilizou serragem para conter o derramamento de óleo presente na pista, retomando as condições de segurança para o tráfego de veículos.

FOTO: CBMMG - Acidente aconteceu entre as cidades de Barbacena e Barroso