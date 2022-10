https://www.ovigilanteonline.com.br/site/ - Reprodução

O corpo de Fabíola Teixeira de Souza, de 31 anos, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (26), na zona rural de Dona Euzébia. Ela estava desaparecida desde segunda-feira (24), quando foi vista pela última vez, por volta de 12h, andando por uma localidade conhecida como Xotopó, em Dona Euzébia.

De acordo com a Polícia Militar, que fez o registro do caso, seu corpo foi localizado no leito do rio Pomba e, conforme as informações da perícia técnica da Polícia Civil, sem sinais de violência.

Os Bombeiros recuperaram o corpo do rio e o encaminhou para uma funerária que se encarregou de levá-lo ao Instituto Médico Legal em Juiz de Fora para os demais procedimentos.

