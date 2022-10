www.barbacenaonline.com.br - Reprodução

Criminosos tentaram furtar um caminhão na madrugada desta sexta-feira (28) em Carandaí. Uma viatura da PM estava na rua Raul soares quando viu o caminhão passando com o compartimento aberto pela Avenida Afrânio de Melo Franco.

os policiais notaram algo estranho, e passaram a acompahar o veículo, que foi abordado na alameda Patruz de Souza. Ao conversar com o motorista, ele disse que dormia em um posto de gasolina, quando acordou com o barulho e percebeu que bandidos estavam furtando seu caminhão.

Os militares foram até o posto, e notaram que outro caminhão, que vinha em alta velocidade pela rodovia, não diminuiu quando passou pelo radar do bairro Crespo. Neste momento foi iniciada uma perseguição, mas os bandidos ganharam tempo enquanto militares faziam a manobra para contornar a Rodovia. Quando a PM chegou no local conhecido como “balança”, perceberam que o caminhão estava abandonado em uma estrada de terra as margens da rodovia, e em seguida fizeram buscas pelo matagal, mas não encontraram ninguém. Segundo informações da Polícia, os ocupantes do caminhão possivelmente receberam apoio de um outro veículo que também seguia pela estrada.

Em consulta ao sistema, a PM verificou que o caminhão possuía placas clonadas e havia sido furtado em data passada, na cidade de Belo Horizonte. Dentro do veículo foram abandonadas seis caixas de carne e a perícia técnica da policia civil foi acionada. Logo após, o caminhão foi removido para o pátio credenciado. A Polícia procura agora os ocupantes do veículo.

