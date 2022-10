Divulgação Corpo de Bombeiros - Criança de quatro meses foi encaminhada a Hospital após a emergência

Um bebê de quatro meses foi atendido às pressas por pelo Corpo de Bombeiros de Barbacena, na noite dessa quinta-feira (27). Os pais da criança a levaram para a sede da Segunda Companhia Independente, porque ela estava apresentando um quadro de obstrução respiratória.



A equipe iniciou os procedimentos de desobstrução das vias aéreas, com a realização de tapotagens na região das escápulas, com a verificação da saída de secreções na boca e nariz, sugadas na sequência com o uso de um instrumento conhecido como pera. O bebê foi encaminhado ao Hospital Santa Casa Barbacena colo de sua genitora, ficando aos cuidados da equipe médica de plantão.