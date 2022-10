Divulgação Prefeitura de Matias Barbosa - Provas do concurso serão aplicadas no dia 8 de janeiro

As inscrições para o Concurso Público Nº 001/2022 da Prefeitura de Matias Barbosa serão abertas na terça-feira (1º) e seguem disponíveis até o dia 1º de dezembro. Os interessados podem solicitar isenção da taxa até a sexta-feira (4). Ao todo, são 156 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior. As taxas variam de R$80 a R$120 de acordo com o cargo pretendido.

As inscrições devem ser realizadas no site da empresa responsável pela organização do concurso. No sítio também é possível acessar o edital completo . Ao todo, 156 vagas em diferentes áreas foram abertas. Segundo previsão da empresa, a prova objetiva deve ser aplicada no dia 8 de janeiro de 2023

Os cargos oferecidos no certame são:Assistente Social, Auxiliar Administrativo I, Auxiliar Administrativo II, Auxiliar de Saúde Bucal do PSF, Auxiliar de Secretaria, Auxiliar Serviço de Apoio Administrativo (Servente Escolar), Enfermeiro, Enfermeiro do PSF, Especialista em Educação, Farmacêutico Bioquímico, Fiscal de Posturas, Fiscal de Tributos, Médico Angiologista, Médico Clínico Geral Plantonista, Médico do PSF, Médico Gastroenterologista, Médico Ginecologista, Médico Pediatra Plantonista, Médico Psiquiatra, Médico Urologista, Monitor de Educação Infantil, Motorista, Operador de Máquina Pesada, Pedreiro, Professor de Artes, Professor de Educação Física, Professor de Ensino Religioso, Professor de História, Professor de Informática, Professor de Inglês, Professor de Matemática, Professor de Português, Professor I, Psicólogo, Técnico em Edificações, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem do PSF, Técnico em Farmácia, Técnico em Saúde Bucal do PSF e Técnico em Vigilância Sanitária.



