Em Carandaí, um eleitor foi preso por crime de desobediência eleitoral.

De acordo com a Polícia Militar, ele estaria fazendo imagens com o celular no momento da votação. O caso aconteceu no bairro Crespo na manhã deste domingo (30).

Segunda a PM, o fato foi visto pelos mesários presentes e o suspeito confirmou que estava fazendo imagens com o celular, mas que em seguida, ele teria apagado o vídeo. O homem recebeu voz de prisão e se comprometeu a comparecer em juízo em data definida.

