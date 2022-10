Foto: Redes Sociais - Chuva de granizo foi registrada em SJDR

Uma forte chuva atingiu algumas cidades da região da Zona da Mata nesta terça-feira (04). Em São João del-Rei, casas foram destelhadas, além de conter registros de quedas de árvores, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Uma igreja chegou a ficar destelhada devido aos fortes ventos e a queda de granizo. A chuva de granizo atingiu a cidade no início da tarde e não há registros de pessoas desabrigadas.



Em Rio Pomba, também houve registro de chuva forte na tarde de segunda (3). De acordo com a Defesa Civil, uma casa foi inundada com lama no bairro Nossa Senhora das Graças. Ainda de acordo com o coordenador da Defesa Civil de Rio Pomba, Reinaldo Marques, a moradora do local, teve que ser removida do imóvel para a limpeza da casa. Equipes da Prefeitura realizaram a limpeza das canaletas para evitar ocorrências em relação às chuvas. A chuva que caiu nesta terça-feira (04) não provocou danos a cidade. Na segunda, a forte tempestade causou vários alagamentos em Ubá. (veja matéria)



As cidades de Piau, Goianá e Astolfo Dutra também foram atingidas por chuvas nesta terça-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta na manhã de hoje, para a Zona da Mata, informando que sobre as possibilidades de tempestades na região com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. A informação é válida até as 10h da manhã desta quarta-feira.



