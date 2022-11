Foto: Polícia Civil - Suspeito teria atirado contra amante da companheira

Foi preso na manhã desta quinta-feira (03) em Juiz de Fora um homem de 36 anos, suspeito de agredir a companheira e de ser o responsável pela tentativa de homicídio de um outro homem que, supostamente seria amante da vítima. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no bairro Córrego do Ouro, na cidade de Santos Dumont, no dia 23 de outubro. Segundo a ocorrência policial, durante uma discussão, o suspeito teria visto conversas no celular entre a companheira, uma mulher de 33 anos e seu suposto amante, de 35 anos.

De posse das supostas mensagens, o autor do crime teria questionado a mulher, vindo logo em seguida a agredi-la. O homem ainda teria ido em direção ao suposto amante da companheira, onde teria iniciado uma outra discussão, momento em que o autor teria disparado contra a vítima, que atingiram a cabeça do homem.

De acordo com o Delegado responsável pelas investigações, Cléber Faria da Silva, foi representado junto à Justiça pela prisão preventiva do suspeito no dia seguinte do crime, porém, devido as restrições do período eleitoral, só foi possível prender o suspeito nesta quinta-feira (3). O homem foi preso em Juiz de Fora. A arma utilizada no crime foi apreendida na casa do suspeito.

O indivíduo foi encaminhado ao Sistema Prisional em Santos Dumont, onde permanece à disposição da Justiça. O homem baleado foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade e não corre risco de morte. A mulher, vítima de agressão, foi atendida no hospital e liberada.

