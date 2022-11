Foto: Pixabay - Homem foi preso após atirar na ex-mulher

Uma mulher de 29 anos está internada no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, após ser vítima de uma tentativa de homicídio, ocorrida na última terça-feira (1) em Conselheiro Lafaiete, no bairro Novo Rosário. De acordo com a PM, o autor do crime, seria o ex-companheiro da vítima, de 39 anos.

Ele teria fugido no dia do crime. Os disparos atingiram no braço esquerdo, próximo ao punho, e a outra nas costas, onde o projétil se alojou na coluna. De acordo com a equipe médica, a mulher corre sério risco de perder os movimentos das pernas e do braço atingido. Devido a gravidade de seu estado, ela foi encaminhada ao Hospital João XXIII em Belo Horizonte. O homem foi preso na última quarta-feira (02), um dia após o crime e conduzido para a delegacia.

Tags:

Conselheiro Lafaiete | Crime | Tentativa de Homicídio