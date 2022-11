Internet - Reprodução

Na noite de quinta-feira (03), uma mulher foi atropelada junto com seu neto em Conselheiro Lafaiete. O acidente aconteceu na rodovia BR 040, nas proximidades do supermercado Mart Minas.

De acordo com relatos, a mulher atravessava a rodovia para ir ao supermercado, quando foi atingida por um veículo, morrendo no local. Seu neto de sete anos, que estava com ela, foi levado para o Hospital e Maternidade São José. A mulher foi identificada como Clarice, e era moradora do bairro Carijós.

Acidentes no local não são raros, de acordo com alguns moradores. Segundo eles, desde a inauguração do supermercado nas imediações, tem ocorrido muitos acidentes no local. Eles reclamam da falta de segurança nos arredores, da ausência de iluminação e de uma passarela para os pedestres atravessarem a rodovia.

