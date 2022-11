Foto: Polícia Militar - Armas, drogas e dinheiro foram encontrados com os autores.

Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos por crime de estelionato contra um homem de 45 anos, no bairro São Pedro, em Barbacena. De acordo com a PM, a vítima teria sido roubada no dia 02 de novembro, quando foi abordada pelos autores. Os adolescentes teriam roubado o celular do homem e exigido a senha do aplicativo do banco. No dia seguinte, durante o atendimento na agência bancária, foi constatado que foi efetivada uma transferência bancária via PIX, através do aparelho celular roubado, no valor de R$ 3.000,00.

Após procurar a PM, os militares conseguiram encontrar um dos autores, no bairro São Pedro. De acordo com o jovem, a transferência bancária foi realizada quando ainda estavam com a vítima sob ameaça e após o homem ser liberado, o dinheiro foi repartido entre eles. Além disso, o adolescente relatou que o celular roubado e as réplicas de arma de fogo ficaram sob a posse de um outro participante do roubo, também de 17 anos. Na casa do autor, a PM encontrou uma bucha de maconha escondida debaixo da cama e a quantia de R$ 46,00. Os militares conseguiram localizar o outro suspeito que também confirmou a participaçao no roubo.

O celular da vítima teria sido jogado na BR 040 e os adolescentes não souberam precisar o local exato. Eles também teriam confessado que foram utilizadas réplicas de arma de fogo que estavam escondidas em sua casa também no Bairro São Pedro que foram apreendidas pelos militares. Os policiais deram voz de apreensão aos menores pelo crime de estelionato. Eles foram conduzidos para a Delegacia de Polícia.

Tags:

Adolescente | barbacena | Estelionato | menores | Polícia Militar