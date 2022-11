Foto: Barbacena Online - Cerimônia será presidida pelo atual prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, Marcello Semeraro

Acontece no dia 10 de dezembro a missa de beatificação da Serva de Deus Isabel Cristina Mrad Campos. A cerimônia aconte às 10h, no Parque de Exposições, e será presidida pelo atual prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, Marcello Semeraro. Segundo o Monsenhor Danival Milagres Coelho está sendo feita obra na capela dedicada à beata, onde os fiéis contarão com um espaço para suas orações, ao lado do Santuário no Centro de Barbacena.

No dia seguinte a cerimônia, às 15h, será realizada a Celebração Eucarística em memória da Beata Isabel Cristina, seguida da procissão com os restos mortais da jovem para a capela que a ela será dedicada, que será ministrada pelo Arcebispo Metropolitano de Mariana.

