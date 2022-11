Arquivo - Ocorrência

Um adolescente de 15 anos foi baleado na noite de domingo (06), em Ervália. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava caída no chão em via pública com marca de tiros na região das nádegas.

Ainda de acordo com a Polícia, a vítima foi socorrida e levada para o hospital Jorge Caetano Matos. Os agentes questionaram o adolescente que não deu informações sobre que poderia ter cometido o crime.

Os militares seguem apurando o caso.

Informações no Portal Viçosa Urgente