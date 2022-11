José Cruz/Agência Brasil - Dinheiro, Real Moeda brasileira

Um homem de 43 anos foi vítima de um golpe, em Viçosa. O crime aconteceu na última sexta-feira (4). De acordo com a vítima, após receber um telefonema de um homem que se dizia gerente de um banco. O suposto gerente teria informado a vítima teria um bônus em milhas que precisavam ser resgatadas. O golpista teria enviado um link e após se conectar com a conta, o denunciante percebeu que haviam sido feitas duas transferências bancárias no valor de R$ 2 mil reais. A vítima foi orientada pelo banco e o caso foi registrado em boletim de ocorrência.

