A cidade de Barbacena recebeu mais um alerta de tempestade nesta segunda-feira (07). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há risco de chuva de até 50 mm, ventos intensos que podem variar entre 40 e60 km/h, além de queda de granizo. Além disso, outras cidades também estão em estado de alerta como Antônio Carlos, Bias Fortes, Ewbank da Câmara, Ibertioga, Madre de Deus de Minas, Oliveira Fortes, Pedro Teixeira, Piedade do Rio Grande, Santa Bárbara do Tugúrio, Santana do Garambéu, Santa Rita de Ibitipoca e Santos Dumont.

