PCMG - Reprodução

Um homem, que não teve a idade revelada, suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em furto de gado, nas cidades de São José do Goaiabal, Rio Casca, Abre Campo e Manhuaçu foi preso na manhã desta terça-feira (08) em Fervedouro pela Polícia Civil de Minas (PCMG) Gerais. Outros dois homens, também com mandados de prisão em aberto, continuam sendo procurados pela polícia.

No dia 28 de setembro, os três, após furtarem 23 cabeças de gado em São José do Goiabal, desrespeitaram um bloqueio policial e tentaram matar um policial civil, próximo ao distrito de Realeza, em Manhuaçu.

Com as investigações, a PCMG obteve da Justiça quatro mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária. O investigado preso tentou fugir da ação policial ao perceber a movimentação, mas foi encontrado em uma vegetação com auxílio de drones empenhados pela equipe. Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

As investigações continuam para prisão dos dois foragidos. A operação policial contou com a participação de 30 policiais civis, em dez viaturas, das Delegacias Regionais em Manhuaçu e Muriaé.

FOTO: PCMG - Reprodução

PCMG - Reprodução

