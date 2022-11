Divulgação - Pesquisa sobre transporte coletivo em Matias Barbosa

Com intuito de regularizar o serviço de transporte público coletivo, a Prefeitura de Matias Barbosa contratou uma empresa especializada em serviços técnicos de Engenharia de Tráfego com o objetivo de elaborar o Termo de Referência para instruir o edital de concessão para outorga do serviço de transporte coletivo. Durante o mês de novembro serão coletados dados junto aos usuários do município.

Além da coleta de dados operacionais, a empresa realiza o mapeamento geográfico de todas as linhas de transporte público coletivo urbanas e identificação de todos os pontos de embarque e desembarque de passageiros. Outro dado importante em apuração, o número de usuários.

A empresa deve preparar o Termo de Referência para instruir o Edital fundamentado em um estudo técnico operacional capaz de fornecer dados quantitativos e qualitativos que servirão de base para determinar, dentre outros, o preço de tarifa a ser praticado e o dimensionamento de linhas do transporte público coletivo.

Após a coleta de dados operacionais, será produzido o Termo de Referência para instruir o Edital de Outorga do Transporte Público Coletivo, que por sua vez será publicado e terá os devidos procedimentos licitatórios.