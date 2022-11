Barbacena Online - Carro capotou próximo à Santos Dumont

Um capotamento na rodovia BR-040, na altura do km 732 em Santos Dumont, deixou quatro pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (09). As quatro vítimas estão em estado leve, apresentando escoriações. Elas foram atendidas por ambulância da Via 040 e encaminhadas para o Hospital Regional de Barbacena.

Leia mais em WWW.BARBACENAONLINE.COM.BR

Tags:

acidente | Acidentes | Avenida Presidente Kennedy | C | feriado | Goleia | Lesão | Luziânia | Paulo | Polícia | Quatro pessoas | Rodovia 040 | SAMU | Sorocaba | trânsito