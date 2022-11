Foto: Bombeiros de MG - Estrutura caiu sobre idoso devido a chuva desta terça (08)

Com a ocorrência de granizo e fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata mineira nessa terça-feira (8), os municípios calculavam os prejuízos e atuavam com seus órgãos as regiões afetadas. Com a permanência das condições climáticas favoráveis à ocorrência de novas tempestades, com formação de supercélulas, que podem, inclusive, provocar novamente a formação de granizo e ventania, outras medidas preventivas tiveram que ser adotadas.



Em Piraúba, o prefeito, Adriano Gravina (PL), visitou pontos afetados pelas chuvas intensas que atingiram o município, na Zona Urbana e na Zona Rural. "Causou estragos enormes, inclusive, no Pronto Atendimento Médico, causando, infelizmente, um óbito e danificando várias vias e residências", destacou em vídeo enviado à ACESSA.com. Gravina agradeceu o apoio de todos e a compreensão, ressaltando que o município, junto com a Defesa Civil Estadual está trabalhando para amenizar esses problemas.

Ainda em Piraúba, a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer suspendeu as aulas nas escolas municipais, em função dos danos verificados nas unidades. O Pronto Socorro da cidade também não tem condições de oferecer atendimento, então, os cidadãos são orientados a buscar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) via 192. A Central de Defesa Civil de Piraúba está concentrando as demandas dos atendimentos relativos à chuva de terça-feira (8) na Central que fica no Escritório do Toninho Engenheiros, na Rua Tangueta, número 16, ao lado da Drogaria Horizonte e no número: (32)99824-6099.

No Município de Miraí, o prefeito, Adaelson Magalhães (Republicanos), informou que durante a última terça-feira (8) a Defesa Civil informou um acumulado de mais de 75mm de chuva, que deixou a rua principal da cidade, a Rua João Resende, completamente alagada, tomada pela lama. Em função dos estragos, a Policlínica Central direcionou os atendimentos para a UBS do Bairro Taboões. A Farmácia municipal e a UBS Arlindo Lélis tiveram os atendimentos suspensos pela manhã.



A Secretaria de Obras de Miraí esta priorizando o atendimento das ruas atingidas pelas chuvas e emitiu uma orientação para a população, para que não descarte entulho nas ruas nesta quarta-feira (9), em função dos novos alertas de tempestade para a região.

Departamento Municipal de Saneamento Urbano (Demsur) de Muriaé se concentra no atendimento de localidades que foram afetadas pela forte precipitação da terça-feira (8). Nesse município há um alerta da Defesa Civil especialmente direcionado à população ribeirinha, em função da elevação dos rios que cortam a área urbana da cidade, pela possibilidade de cheia, caso as previsões dos institutos meteorológicos se confirmem. Um carro de som está passando pelas comunidades, levando orientações às pessoas sobre como devem agir para se manter em segurança.



Mais cidades da Zona da Mata afetadas

A Prefeitura de Leopoldina, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, realiza nesta quarta-feira (9) trabalho de limpeza das vias afetadas pelas chuvas . Os serviços estão atendendo prioritariamente as localidades que concentram o maior número de demandas. Um ponto de atenção e que necessitou de urgência , conforme destacou o município, foi a Rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Quinta Residência. Uma equipe de limpeza da Secretaria de Serviços Urbanos passou a manhã no local para retirar o acúmulo de lama e liberar a via para o tráfego de veículos e pedestres.

Uma outra equipe foi deslocada para a Rua Augusto de Castro, no bairro Imperador, onde está sendo feita a limpeza e retirada de lama da via. Não houve registro de feridos. A defesa Civil de Leopoldina pode ser acionada através do telefone 32- 98887-5654.

Na cidade de Astolfo Dutra, equipes da Secretaria Municipal de Segurança Pública permanecem nas ruas para amenizar efeitos da chuva. A prioridade das ações é para locais que apresentam riscos à população, vias de grande circulação ou com bloqueios totais e parciais. Da noite de terça-feira (08) até as 11h desta quarta-feira (9) a Brigada Municipal de Astolfo Dutra e a Defesa Civil, atenderam inúmeros casos envolvendo quedas de árvores ou galhos, bem como danos a bens públicos e privados.

Os Agentes da Fiscalização Municipal e administrativos da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Astolfo Dutra têm atendido demandas das mais diversas, somando esforços para melhor atender a comunidade.Encontram-se em atividade também os profissionais das equipes da Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que se encontram atuando na limpeza e no recolhimento de lixo espalhado pela chuva. Os trabalhos também são acompanhados pelo Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais.



Diante do alerta de novas tempestades que podem chegar à região, foi suspenso o transporte de estudantes de Astolfo Dutra para faculdades e cursinhos, para preservar a segurança deles.



Defesa Civil Estadual atua em municípios da Zona da Mata

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec) segue mobilizada para atendimento aos municípios atingidos pelas fortes chuvas no estado.Há equipes em Santos Dumont e Piraúba, na Zona da Mata, além de Uberaba, no Triângulo Mineiro, no Sul de Minas, especificamente em Campos Gerais - que foi uma região que sofreu muito com a chuva de granizo de ontem, entre outros pontos, conforme afirmou na tarde desta quarta-feira (9), o coordenador estadual adjunto da Defesa Civil de Minas Gerais, tenente-coronel Sandro Corrêa, a respeito da mobilização das últimas 24 horas.

Em Piraúba, a Defesa Civil destacou a ocorrência da primeira morte, de um senhor de 62 anos, cadeirante, foi atingido por um muro. O tenente-coronel reiterou que foram chuvas de forte intensidade, com granizo, ventos. No momento, o município tenta restabelecer a normalidade”, detalhou.

Segundo o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais desta quarta-feira (9/11), o estado já conta com 27 municípios em situação de emergência por conta das chuvas. Há, ainda, 1.804 pessoas desalojadas e 488 desabrigadas. A morte em Piraúba foi contabilizada nesse boletim.

Uma ocorrência na capital mineira na segunda-feira (7/11) segue em apuração. “Temos ciência que, infelizmente, ocorreu o óbito de um adolescente em Belo Horizonte, mas ainda não vinculamos ao período chuvoso, tendo em vista que estamos aguardando o laudo pericial”, diz o coordenador. Na ocasião, a vítima andava de bicicleta quando foi atingida por uma árvore e morreu. Um outro jovem ficou ferido.

O Estado de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, também presta apoio humanitário aos atingidos. "Estamos, neste momento, fazendo o carregamento de caminhões para levar lona, cestas básicas, kits de higiene, kits de limpeza, kits dormitório para apoio aos necessitados de acordo com a demanda dos municípios”, afirma o tenente-coronel.

O coordenador adjunto ainda destacou que esse início de período chuvoso possui características distintas. Já que em anos anteriores, havia um número menor de municípios afetados. "Hoje, podemos dizer que já são mais de 40 municípios afetados pelo granizo".



Outras chuvas semelhantes e severas, com granizo são esperadas, conforme indicam os modelos meteorológicos acompanhados pelo setor, que se concentrarão na porção Central do estado, na Zona da Mata, entre Barbacena e Santos Dumont, e também no Sul de Minas.



O militar orientou que a população do estado não se coloque em risco e busque locais seguros durante as chuvas. “Pedimos às pessoas que se abriguem, que não se aventurem em tempestades de raios, em chuvas fortes, em chuvas de granizo. Ontem, estávamos fazendo uma vistoria em Lagoa Santa e vimos pessoas, ao fim da chuva de granizo, fazendo atividade física na orla da lagoa, com raios ainda. Isso é muito perigoso. Pedimos que se abriguem em locais adequados para que não sejam surpreendidas por situações climáticas adversas”.