Divulgação Polícia Militar - Jovem foi assassinado com tiros de revólver calibre 38

Um jovem de 22 anos foi executado com tiros em Manhuaçu, na tarde do domingo (13). De acordo com a Polícia Militar, ele estava sentado próximo à Casa de Cultura, localizada na Baixada quando uma motocicleta com dois ocupantes passou e o carona realizou disparos, um dos tiros feriu a vítima no rosto.



O rapaz foi encaminhado ao Hospital César Leite, pela equipe do Corpo de Bombeiros, apesar do socorro, o homem morreu. Na sequência, por meio de câmeras de monitoramento, a Polícia Militar conseguiu identificar um dos autores. Um dos suspeitos, um homem de 31 anos, foi localizado no Bairro Santa Terezinha, onde ele estava acompanhado por um outro homem de 27 anos, que estava com as mesmas roupas utilizadas no momento do crime. Durante a abordagem, o infrator confessou o crime.

Uma segunda vítima, um homem de 55 anos, também foi alvejado e atendido no Hospital Costa Leite. Ele levava o filho para a escola, quando foi atingido por um tiro na perna. Segundo a PM, ele não teve ferimentos graves.

A motivação, segundo ele que a vítima tinha sido empregada dele, em um comércio, no entanto, eles se desentenderam e o jovem foi demitido. A vítima teria começado a ameaçar o autor de morte. A partir daí, passou a ameaçar o autor de morte.



Ainda de acordo com a PM, o autor levou a equipe para o local em que estavam a motocicleta e o revólver de calibre 38, utilizado no crime. Os objetos foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, a motocicleta foi removida e levada para o pátio do Detran.