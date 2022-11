Foto: Redes Sociais - Incêndio aconteceu nesta segunda

Um ônibus pegou fogo na BR040, no KM 815, em Simão Pereira. De acordo com informações preliminares da Concer, concessionária que administra o trecho, o veículo transportava 21 pessoas e não deixou nenhum ferido. Equipes dos Bombeiros estão no local para atender a ocorrência. De acordo com a PRF, no sentido JF, o trecho está funcionando em meia pista. A Praça de pedágio foi reaberta no sentido Juiz de Fora.