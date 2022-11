www.barbacenaonline.com.br - Reprodução

Um veículo de passeio capotou no final da tarde desta terça-feira (15), na BR 040, no km 715. Segundo informações de populares o motorista passa bem e não teve ferimentos. Os primeiros socorros foram ministrados pela equipe da Via 040.

O acidente aconteceu próximo ao trevo para a cidade de Santa Bárbara do Tugúrio (MG 448) e a pista estava molhada. O veículo de passeio seguia sentido Juiz de Fora/Barbacena. O tráfego seguiu em meia pista e já foi liberado.

