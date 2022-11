Internet - ocorrência policial

Dois homens, de 18 e 36 anos, foram assassinados no início da noite desta terça-feira (15) em Ubari, Zona Rural de Ubá. ninguém foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada via Centro de Operações Policiais (Copom), cujas informações repassadas seriam que que dois indivíduos haviam sido baleados em um lote e que seriam três autores em duas motocicletas, que após o fato fugiram. No local, as vítimas foram encontradas caídas sem sinas vitais.



O local foi isolado e o perito realizou os trabalhos recolhendo vários estojos de munição calibre 9 milímetros que estavam próximos aos corpos e uma pedra de substância semelhante ao crack que estava em posse de uma das vítimas.

A PM segue a procura dos suspeitos.