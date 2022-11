www.barbacenaonline.com.br - Reprodução

Três foragidos da justiça foram encontrados nos últimos dias, em Barbacena. Na tarde de sábado (12), no bairro Passarinhos, a polícia realizava um patrulhamento para repressão ao tráfico de drogas quando viu um homem suspeito às margens da ferrovia. O homem foi abordado e revistado. Foi encontrada com ele a quantia de R$ 856 em dinheiro e, após consulta ao sistema, foi identificado um mandado de prisão. O homem, que já era conhecido no meio policial, foi preso e encaminhado para a delegacia.

No dia seguinte, um outro foragido foi encontrado no bairro Diniz. Os policiais faziam patrulhamento pelas ruas do bairro, na manhã de domingo (13), quando encontraram um homem que começou a se comportar de forma suspeita na presença da viatura. Após consulta ao sistema, descobriu-se que havia um mandado de prisão contra ele. Em seguida, o homem foi encaminhado para a delegacia e preso.

Já na terça-feira (15), o autor de um estupro de vulnerável foi identificado após uma denúncia anônima. De acordo com a denúncia, o homem, de 32 anos, estava no bairro Santo Antônio. Após rastreamento, a polícia encontrou o criminoso, conduzindo-o para a delegacia.

