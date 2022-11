CBMMG - Reprodução

Uma idosa, de 63 anos, foi atropelada na manhã desta quarta (16) na Avenida Prefeito Telésforo Cândido Resende em Conselheiro Lafaiete, por um motociclista que fugiu do local logo após o acidente, sem prestar socorro à vitima.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ao ser atropelada a idosa sofreu uma fratura exposta no braço esquerdo. Com o impacto uma ocupante que estava na garupa da moto, que não teve a idade revelada, caiu e sofreu lesões nas pernas. Ambas as vítimas estavam conscientes e orientadas.

As duas mulheres foram encaminhadas para o Hospital Maternidade São José ficando aos cuidados da equipe médica de plantão.



Até o momento não há informações do paradeiro do motociclista.

acidente | Atropelamento | Polícia | trânsito