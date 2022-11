PMB - Reprodução

A Prefeitura de Matias Barbosa realiza periodicamente a notificação de veículos em situação de abandono em vias públicas no município. Os ficais de postura seguem em atividade com a afixação do adesivo de notificação nos veículos.

A ação é realizada em parceria com as polícias Civil e Militar. Após o fim prazo concedido, os veículos que ainda estiverem na mesma situação, serão recolhidos pelas autoridades de trânsito.

De acordo com o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), um carro é considerado abandonado após 30 dias consecutivos parado em um mesmo local. O procedimento fiscal nestes casos requer vistoria para tentar identificar o proprietário que, quando é localizado, recebe uma notificação para retirar o automóvel no prazo de 15 dias.

Abandonar veículo em vias públicas atrapalha o trânsito de carros e de pedestres, gera acúmulo de lixo e de água e, dependendo do local onde o veículo estiver estacionado, pode interferir em serviços como o de manutenção da sinalização viária, varrição e o de limpeza de bocas de lobo, além de gerar focos Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como a Dengue, Zika vírus e chikungunya.