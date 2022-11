www.radiomuriae.com.br - Reprodução

Uma carreta carregada com matéria prima para ração animal, tombou na BR-116 próximo a serra do Belvedere, em Muriaé, deixando uma mulher morta e ferindo uma criança e o motorista na manhã deste sábado (19).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e Samu que realizaram o resgate e o socorro, todas as vitimas que seriam da mesma família, foram projetadas para fora da carreta que desceu uma ribanceira de aproximadamente 60 metros.

A mulher que inicialmente estaria gravida morreu na hora, o condutor foi levado para o Hospital São Paulo com diversos ferimentos e uma criança de quatro anos sofreu uma fratura em uma das pernas.

Falhas no sistema de freios pode ser uma das causas que ainda serão apuradas.

A Polícia Rodoviária Federal está no local registrando e controlando o transito já que parte da carga ficou espelhada pela rodovia, juntamente com a Pericia técnica da Policia Civil que realizada os levantamentos e liberação do corpo da mulher para o IML.

