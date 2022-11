Internet - Ocorrência

Um homem de 37 anos morreu após uma briga na manhã deste sábado (19), na rua Presidente Kennedy, no bairro Santa Rita, em Sao João Nepomuceno. De acordo com a PM, a vítima foi encontrada caída no chão sem os sinais vitais.

Ainda de acordo com a PM, a vítima teria se envolvido em uma briga com um outro individuo, que teria arremessado tijolos na cabeça do homem. Os policiais conseguiram identificar e prender o suspeito do crime.

Mais infomações no Portal Kadu Fontana