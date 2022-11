Foto: Renan Ribeiro - Policiais foram acionados para intervir no caso

Dois homens ficaram feridos em uma tentativa de duplo assassinato na cidade de Barbacena na madrugada desta segunda-feira (21). De acordo com a PM, no bairro Água Santa, os militares encontraram uma das vítimas caída no chão sobre uma poça de sangue, sendo atendida pelo SAMU. Durante o atendimento, a equipe policial recebeu a informação de que a outra vítima deu entrada no hospital alegando ter sido agredida com uma barra de ferro. Os policiais, ao indagar a segunda vítima, receberam a informação de que os dois homens estavam em um carro transitando pelo local, quando três homens fizeram a abordagem, pararam o veículo e começaram as agressões contra as vítimas com golpes de barra de ferro na cabeça. Um deles ficou desacordado e os suspeitos fugiram. A outra vítima foi até o hospital buscar ajuda. Ambos foram atendidos na unidade hospitalar. Os suspeitos do crime não foram encontrados.