Um homem de 37 anos foi alvo de disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira (21) no Bairro Grogotó em Barbacena. O primeiro chamado recebido pela Polícia Militar indicou um endereço equivocado, onde nada foi encontrado. Seguindo para um segundo endereço, os militares encontraram a vítima, que relatou que estava trafegava em uma motocicleta, quando ouviu dois disparos que partiram do condutor de uma outra moto.



A vítima tentou se distanciar acelerando o veículo, porém, foi seguido até a Rua Vieira Marques, onde se desequilibrou e caiu. Após a queda, o homem entrou em um comércio para se esconder e ouviu pelos menos mais dois disparos.

O alvo reconheceu o autor, um homem de 38 anos, com quem tinha um desentendimento antigo. A vítima não foi atingida. Ainda de acordo com a polícia militar, a proprietária do comércio entregou um projétil para os policiais, que pegou em uma parede do lado de fora do estabelecimento. A PM realizou buscas para localizar o suspeito, no entanto, não conseguiram encontrá-lo.