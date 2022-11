Por meio de uma denúncia anônima, a Polícia Militar prendeu um jovem de 21 anos que comercializava drogas na Vila Nossa Senhora de Fátima, em São João del-Rei, na noite dessa terça-feira (23). Inicialmente, a equipe realizou operação para averiguar o ocorrido. Em dado momento, o suspeito se deslocou até um espaço arborizado com uma sacola em mãos, a qual ele escondeu, voltando para casa na sequência.



Mais tarde, ele voltou, pegou um objeto, que segundo a polícia, possivelmente era droga, que seria fracionada. A abordagem ocorreu na residência do autor, onde foram encontrados R$ 241,00, resquícios de crack, e uma lâmina. A sacola deixada pelo infrator na vegetação também foi encontrada. Nela estavam guardadas 123 pedras de crack, 44 buchas de maconha e uma balança. O autor foi preso, conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, e apresentado, junto com o material ilícito apreendido.



