Um homem de 24 anos foi detido pela Polícia Militar nessa quarta-feira (23) no Residencial Lenheiros, em São João del-Rei. A ação teve início com uma denúncia anônima e uma equipe foi deslocada para realizar a abordagem. Ao realizar revista com o suspeito, que não possuía nenhum material ilícito, foi verificado que constava um mandado de prisão em aberto. O rapaz foi preso e encaminhado para a delegacia.