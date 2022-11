Por meio de uma denúncia um adolescente de 16 anos foi apreendido com drogas no Bairro Barro Preto em São João del-Rei na tarde da quarta-feira (23). A equipe da Polícia Militar recebeu denúncia anônima e enviou equipe para verificar a situação. Ao chegar no local, perceberam que o rapaz fazia deslocamentos constantes entre um ponto e outro da via e se abaixava próximo a uma árvore, de onde pegava um objeto no solo.



O adolescente foi abordado dentro de um bar. Com ele havia R$20 e um celular. Perto da árvore, foram recolhidos duas embalagens plásticas, nas quais estavam guardadas 19 pedras de crack. As equipes seguiram para a residência do rapaz, onde os familiares autorizaram as buscas, onde foi encontrada a quantia de R$ 172,25. O autor foi apreendido, conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, junto com o material ilícito.



