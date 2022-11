Uma operação conjunta da Polícia Civil e Militar de Guarani prenderam três pessoas e um adolescente na manhã desta quinta-feira (24). De acordo com as investigações, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e quatro de prisão temporária em desfavor dos suspeitos que estariam envolvidos em um homicídio ocorrido no mês outubro.

Um dos suspeitos foi preso em flagrante dentro de casa. No interior do imóvel, havia uma arma de fogo e munições. Já o adolescente, foi apreendido pela posse de pássaros da fauna silvestre. Todos os envolvidos foram levados para a delegacia.

PMMG - Uma arma de fogo foi apreendida

